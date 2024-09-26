Tekirdağ'da İstavrit Sezonu Başladı

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı.

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yeni sezonda balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Bu sene balıkçılar için avcılığın güzel geçtiğini ifade eden Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene bol palamut umuduyla başladık sezona. Palamut Karadeniz'de daha çok yüz güldürüyor. Bizim buradaki tekneler de avlanmak için oraya gitti. Buralarda palamut daha az. Şimdi istavrit de kendini göstermeye başladı, yavaş yavaş artacak diye bekliyoruz. Vatandaşların da balığa ilgisi güzel. Sezonun bol balık avcılığıyla devam etmesini umut ediyoruz."

Balıkçı Hasan Erol da sezonun en çok tercih edilen balığının palamut olduğunu aktardı. Diğer balıkların da tezgahlarda yer almaya başladığını söyleyen Erol, "Palamut geçen hafta durgundu ama yine arttı. İstavrit ve uskumru ağlara daha çok takılmaya başladı. Vatandaş palamuttan sonra istavrite yöneliyor. Hamsi çıkmaya başlayacak, ardından da çinekop ve lüfer bekliyoruz." dedi.