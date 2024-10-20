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Tekirdağ'da İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Tekirdağ'da İsrail Saldırıları Protesto Edildi
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Saadet Partisi İl Başkanlığı, Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Partililer, Türk ve Filistin bayrakları ile toplanarak slogan atarken, İl Başkanı Halil İbrahim Kart, İsrail’in katliamlarına dikkat çekti ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da Saadet Partisi İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Köprübaşı mevkisinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen partililer, bir süre İsrail aleyhinde slogan attı.

Saadet Partisi İl Başkanı Halil İbrahim Kart, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas lideri Yahya Sinvar'ın mücadelesinin ve kararlılığının herkese bir miras olarak kalacağını söyledi.

İsrail'in, Filistin'de katliamlarına yenilerini eklemeye devam ettiğini belirten Kart, "İsrail, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin gördüğü en büyük katliamlara imza atmaktadır." dedi.

Kart, İsrail'in saldırılarının biran önce durdurulması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu dile getiren Kart, "Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler, kadın ve çocuk demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef somut adımlar atılamamıştır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından parti üyelerince bir dakikalık sessiz eylem gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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