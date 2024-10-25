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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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Tekirdağ'da İHH İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tekirdağ'da İHH İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Valilik önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Genç İHH Tekirdağ Temsilcisi Muhammet Emin Akagündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Gazze'nin 17 yıldır abluka altında olduğunu belirten Akagündüz, "Gazze, son bir yıldır soykırım niteliğindeki saldırılarla karşı karşıya. Siyonistler, sadece Filistin halkını değil aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katletmiştir. Kana ve cana doymayan İsrail ve destekçileri, yakın zamanda Lübnan'a da saldırılar düzenledi." dedi.

Akagündüz, her zaman mazlumun yanında olup seslerini duyurmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Nerede terör varsa orada "siyonizmin" olduğunu ifade eden Akagündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsrail'in kanlı ellerini özgür Filistin halkının üzerinden çekene kadar tüm dünyayı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Dünya genelinde bütün vicdan ve akıl sahipleri, siyonist düşünceyi her alanda boykot etmiştir. Adalet ve vicdan duygusunun verdiği kararlılıkla gösterdikleri ısrarcı tutum, siyonistlerin çok güvendikleri ekonomik güçlerine sağlam bir darbe vurmuştur.

Bizler, bir olduğumuz vakit sesimizi bütün dünyaya duyurabileceğimizi bir kez daha gördük. Üretilmiş korkulardan arınıyoruz, azınlık olmaktan çekinmeyip çoğalıyoruz. Unutmayalım ki üretilmiş korkuları ve öğretilmiş çaresizlikleri yenebildiğimiz zaman yarınlar bizim olacaktır."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uluslararası İlişkiler Güncel İsrail Gazze İHH

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