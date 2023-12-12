Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

TEKİRDAĞ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi.

TÜGVA tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. TÜGVA Tekirdağ İl Başkanlığı, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Rüstempaşa Camii önünde yatsı namazı çıkışı basın açıklaması gerçekleştirdi. TÜGVA Tekirdağ İl Başkanı Bayram Akın, "Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmekte, bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır' dedi.

Akın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden reforme edilmesi gerektiğini belirterek, 'Bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Bir kez daha haykırıyoruz dünya 5'ten büyüktür' ifadelerini kullandı. Açıklamaya katılanlar, İsrail aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı. (DHA)