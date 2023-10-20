TEKİRDAĞ'DA İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

TEKİRDAĞ'da Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, protesto edildi. Okullarda ise saldırılarda ölen Filistinliler için öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tekirdağ'da sivil toplum örgütleri, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti. Cuma namazı sonrasında valilik meydanında toplanan kalabalık, Kuran okuyup, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Sivil toplam örgütleri adına konuşan İHH Tekirdağ Şube Başkanı Süleyman Çalışkan, Televizyonlarda canlı canlı izliyoruz. Anneler şehit olan çocuklarını kucaklarında toprağa veriyorlar. Hayatta kalan çocuklarına sakın ha evladım geriye durma, zulmün karşısına açık mücadeleci kimliğinle çık geriye durma diye öğütler veriyor. Topyekun kafir güçlere karşı mücadele veriyorlar dedi.

Basın açıklaması sonra kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

OKULLARDA SAYGI DURUŞU

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde 1 dakikalık saygı duruşu kararı nedeniyle Tekirdağ'da da öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. (DHA)