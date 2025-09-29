Tekirdağ'da İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.