Tekirdağ'da İşçileri Taşıyan Servis Minibüsü ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
