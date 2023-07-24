Tekirdağ'da işçileri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan işçi servis minibüsü elektrik direğine çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan minibüs şoförünü itfaiye kurtardı.

Kaza, Esenler yolu üzeri Kırkgöz Mahallesi girişinde meydana geldi. İşçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Mustafa A. idaresindeki 59 S 0314 plakalı işçi servis minibüsü, Esenler Mahallesi istikametinden Kırkgöz istikametine seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Can pazarı yaşandı

Hurdaya dönen minibüste sürücü Mustafa A. ve 6 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kazada olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs şoförü Mustafa A., itfaiye kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu'daki devlet ve özel hastanelere sevk edildi.

Kırkgöz Mahallesi Muhtarı Tahsin Albayrak, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, yaralı servis şoförü ve işçilere acil şifalar diledi.