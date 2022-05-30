Tekirdağ'da işçi servisi su kanalına devrildi, 6 kişi yaralandı - Haberler

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçi servisinin su kanalına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.A'nın kullandığı 59 S 3050 plakalı minibüs, Dereağzı Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ile işçilerden E.G, A.T, M.Y, E.Ç. ve K.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.