Tekirdağ'da işçi servisi su kanalına devrildi, 6 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da işçi servisi su kanalına devrildi, 6 kişi yaralandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da işçi servisi su kanalına devrildi, 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçi servisinin su kanalına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçi servisinin su kanalına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.A'nın kullandığı 59 S 3050 plakalı minibüs, Dereağzı Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ile işçilerden E.G, A.T, M.Y, E.Ç. ve K.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ işçi su Güncel Haberler

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