TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 5 YARALI - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçileri taşıyan servisi minibüsünün yoldan çıkıp su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde işçileri taşıyan servisi minibüsünün yoldan çıkıp su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Dereağzı Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki 59 S 3050 plakalı minibüs yokuş aşağıya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B. ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esentepe, Minibüs, Kaza, su, Güncel, Haberler

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