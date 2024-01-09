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Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yeri ve otomobil kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlılar, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da iş yeri ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde iş yeri ve otomobil kurşunlanması olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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