Tekirdağ'da iş yeri sahibi ve esnaf arkadaşını darbeden şüphelilerden 2'si tutuklandı

Tekirdağ'ın Şeyhsinan Mahallesi'nde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iş yeri sahibi ve yanındaki esnaf arkadaşı darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.