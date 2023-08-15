Tekirdağ'da İntihara Teşebbüs

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi iple kendini asmak suretiyle yaşamına son vermek istedi. Olay son anda fark edilerek önlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişi iple kendini asmak suretiyle yaşamına son vermek istedi.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir miktar alkol aldıktan sonra sandalyenin üzerine çıkmak suretiyle ipi boynuna geçiren 52 yaşındaki E.E. adlı vatandaş, yaşamına son vermek istedi. Son anda arkadaşı tarafından fark edilen şahıs, ölümden döndü.

Yaralanan vatandaş için olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E. adlı vatandaş, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İntihara teşebbüs vakasına ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ