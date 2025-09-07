Haberler

Tekirdağ'da İnsansız Kara Aracı Yarışması Gençlere Tecrübe Kazandırıyor

Tekirdağ'da İnsansız Kara Aracı Yarışması Gençlere Tecrübe Kazandırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması, 28 takımın katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla zorlu parkurlarında mücadele ederek önemli deneyimler edindiler.

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması gençlere önemli deneyimler kazandırıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, yarışmanın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışmaya ilk kez katılan gençlerin önemli bir deneyim kazandığını aktaran Hekim, "İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci vardı. Herkes mücadele etti. Burası güzel tecrübeler kazandırdı gençlere. Bundan sonra araçlarını daha da geliştirip, eksiklerini görmek fırsatı buldular. Gençlerin çalışmaları her zaman çok önemli ve değerli." dedi.

Yarışmaya Erciyes Üniversitesi Tufan takımından katılan Ali Özbek de ürettikleri aracın tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

Arazi koşullarına uygun olması için araçlarından paletli sistem tercih ettiklerini aktaran Özbek, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini belirtti.

Takımda yer alan Hanifi Yasin Çelik ise ilk defa düzenlenen İKA yarışmasına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Araçlar için zorlu bir parkur olduğunu belirten Çelik, yarışmayla birlikte eksiklerini daha iyi gördüklerini ve gelecek yıl yarışmaya daha iyi hazırlanacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ali Kemal Çadırlı da yarışmanın kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını söyledi.

Yarışmanın gençler için çok güzel bir tecrübe olduğunu dile getiren Çadırlı, burada araçlarının mücadele etmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Bakan talimat verdi! Uçaklarda su artık bedava olacak

Bakan talimatı verdi! Uçaklarda artık bedava olacak
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.