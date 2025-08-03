Tekirdağ'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çorlu'da polisin dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili başka bir araca çarptı. Olayda 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 kişi insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçarken başka bir araca çarpan sürücünün otomobilinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye doğru gelen 34 NDS 473 plakalı otomobilde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Ekipler, Ali Paşa Mahallesi'nde otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, ters yöne girerek başka bir araçla çarpıştı.
Otomobilde, 9 düzensiz göçmen yakalandı, S.A. ile A.E. insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan diğer araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.