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Tekirdağ'da inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da inşaattan kablo çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Çerkezköy ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde inşaattan kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaattan kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu ekipler olayı gerçekleştiren kişilerin S.Y. ve M.B. olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Hisarcık Güncel Haberler

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