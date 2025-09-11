Haberler

Tekirdağ'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde inşaat iskelesinde boya yaparken dengesini kaybeden Cafer Güçlü (38), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Cafer Güçlü (38), inşaat iskelesinde boya yaptığı sırada 4'üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2'nci Sokak üzerindeki inşaatta meydana geldi. İnşaata işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak için çıktığı iskelede, dengesini kaybederek 4'üncü kattan toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cafer Güçlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güçlü'nün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül'den medyaya sert eleştiri: Vasiyetimdir, ölürsem sakın haberimi yapmayın

Medya sektörünün vefasızlığına isyan edip vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.