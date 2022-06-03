Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Haberler

Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sopa ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada 8 işçi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. AA / Uğur Arslan - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ Güncel Haberler

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