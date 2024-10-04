Tekirdağ'da İnşaat Halindeki Kimya Fabrikasında Çökme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Ergene ilçesinde inşaatı devam eden bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Çerkezköy ilçesi kara yolundaki yapımı devam eden fabrikanın ara katlarına beton dökümü sırasında çökme gerçekleşti. İşçilerden Mehmet Kuşçu (55), M. K, H.Ş. ve R.Y. çöken beton kısmın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan diğer 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.