Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da İnşaat Halindeki Kimya Fabrikasında Çökme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da İnşaat Halindeki Kimya Fabrikasında Çökme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene ilçesinde inşaatı devam eden bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaat halindeki bir kimya fabrikasının ara katında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Çerkezköy ilçesi kara yolundaki yapımı devam eden fabrikanın ara katlarına beton dökümü sırasında çökme gerçekleşti. İşçilerden Mehmet Kuşçu (55), M. K, H.Ş. ve R.Y. çöken beton kısmın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan diğer 3 işçi, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma yetkilisi ile iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Ergene İnşaat

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title