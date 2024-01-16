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Tekirdağ'da inşaat göçüğü: 2 işçiden biri kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce toprak altından çıkartılan işçilerden biri, Ergene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer işçinin kurtarılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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