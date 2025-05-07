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Tekirdağ'da İnme Merkezi Hizmete Açıldı

Tekirdağ'da İnme Merkezi Hizmete Açıldı
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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde açılan İnme Merkezi, inme mücadelelerinde sağlık altyapısında önemli bir rol üstlenecek. Merkez, 6 yoğun bakım ve 6 servis yatağı ile hizmet verecek.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde kurulan İnme Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, hastanenin konferans salonundaki törende yaptığı konuşmada, inmeyle mücadelede inme üniteleri ve merkezlerinin sağlık altyapısında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Ceviz, Türkiye genelinde hizmete giren 41. inme merkezinin Tekirdağ'da açıldığını belirterek, 6 yoğun bakım ve 6 servis yatağıyla hizmet verecek merkezin hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte yeni hastane yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, inme merkezinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayarak, "Merkez açılmadan önce 2023'te 642, 2024'te 677, 2025'in ilk çeyreğinde ise 180 hastayı il dışına sevk ettik. Bu süreçte 2 bin personel görevlendirilirken, ambulanslarımız 1319 saat çalıştı ve 197 bin 500 kilometre yol yaptı." ifadelerini kullandı.

Törende, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Şentop'a hediye takdim etti.

Emrah Ceviz'e İl Sağlık Müdürü Kalkan tarafından tablo, Başhekim Dr. Lütfi Çağatay Onar tarafından Karacakılavuz dokuması armağan edildi.

Tören, yapılan duanın ardından merkezin açılışıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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