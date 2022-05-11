Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri trafik kurallarını parkurda öğreniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları konusunda bilinç kazandırmak amacıyla parkurda eğitim verdi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri sahil dolgu alanında oluşturulan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, çocuklara yolun karşısına geçme, güvenli geçiş yerleri, trafikte yapılması gerekenleri uygulamalı gösterdi.

Eğitimin ardından Vali Aziz Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın dağıttığı kırmızı düdükleri çalan öğrenciler, sürücülere mesaj gönderdi.

Motosiklet ekipleri de kentte çalışan kurye ve motosiklet derneği üyelerine parkurlarda eğitim verdi.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, polis, jandarma, belediye, zabıta ve AFAD ekiplerinin stantlarını gezerek bilgi aldı.

Programın ardından Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkurlarda gün boyunca öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam edileceğini söyledi.

Yıldırım, etkinliklerin trafik konusunda özellikle öğrenciler için faydalı olduğunu vurgulayarak, "Burada bizim trafik güvenliğini sağlayan ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin araçları, motosikletler, uzaktan takip cihazları, radarları var. Trafik ekiplerimizin çalıştığı diğer el araçları var. Bunları sizlere tanıttık, sizlerin vasıtası ile vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize tanıtıyoruz." dedi.