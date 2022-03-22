İlkokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi hazırlıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ilkokulun öğrenci ve öğretmenlerince ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere erzak kolileri hazırlanıyor.

Gazi İlkokulunda değerler eğitimi kapsamında merhamet, paylaşmak ve duyarlılık gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla proje çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenci, öğretmen ve veliler ile kaymakamlığın desteğiyle hazırlanan 120 erzak kolisi ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Sınıf öğretmeni Özer Ersoy, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi aileler için ramazan ayı öncesi çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu projenin öğrencilerde merhamet duygusunu geliştireceğini belirten Ersoy, "Sene içerisinde sürdürdüğümüz sevgi, paylaşım, arkadaşlık, hoşgörü değerleri kapsamında öğrencilerimize bu değerleri uygulatma fırsatı bulduk. Kaymakamlık aracılığı ile bu çalışmayı her yıl sürdürmek istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü Erdal Öztürk ise ihtiyaç sahibi ailelerin de öğrencilerin projesine destek olduğunu belirterek, "Bu, bizim için çok kıymetliydi. 100 koli hedefimiz 120 koliye çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.