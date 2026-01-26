Haberler

Tekirdağ'da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir ilaç fabrikasında meydana gelen kimyasal reaksiyon sonrası patlamada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç OSB Mahallesi'nde ilaç üretimi yapan bir fabrikada kimyasal reaksiyon sonrası patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler E.T, G.D, M.S.B. ve B.Y. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçiler, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) servisinde tedavi altına alındı.

İşçilerden M.S.B. ve G.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

