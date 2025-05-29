Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'da İl Risk Azaltma Planı Toplantısı Düzenlendi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AFAD ve ilgili kurumlar tarafından afet risklerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında İl Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Afad'da gerçekleştirilen toplantıda afetlerin olası etkilerini dikkate alarak bu etkileri en aza indirmek adına hayata geçirilen ve devam eden çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, İl Risk Azaltma Planı ve gerçekleşme durumu hakkında bilgi verdi.

Ardından afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar görüşülerek değerlendirildi.

Toplantıya, Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral ve kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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