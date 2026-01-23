Haberler

Tekirdağ'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, istihdam politikaları ve mesleki eğitim için planlamalar yapıldı. 2026 Yılı İşgücü Mesleki Eğitim Planı da masaya yatırıldı.

Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün faaliyet ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Yaşar Esen tarafından sunum yapıldı.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2026 Yılı Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı" ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mesleki eğitim verilecek alan ve dalların açılması ile ilgili teklifler ve müdürlüğün mesleki eğitimle ilgili diğer teklifleri görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı

5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ülke karıştı
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler