Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin beslenme kapasitesi, afet ve acil durumlarda sunulacak beslenme hizmetlerinin etkinliğini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve ilin hazırlık düzeyini gözden geçirmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda beslenme hizmetlerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak değerlendirmelerde bulunuldu ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden katıldı.