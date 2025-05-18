Tekirdağ'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren İki Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve yetiştirme ekipmanları ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, iklimlendirme çadırı, 2 fan, 4 saksı, vantilatör, nem ölçer, 17 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.M.D. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel