Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.
G.H. idaresindeki 39 SD 100 plakalı otomobil, Yuvalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.D'nin kullandığı 59 PV 372 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler G.H, A.D. ile araçlardaki 2 kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel