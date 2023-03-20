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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı

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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

G.H. idaresindeki 39 SD 100 plakalı otomobil, Yuvalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.D'nin kullandığı 59 PV 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler G.H, A.D. ile araçlardaki 2 kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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