Tekirdağ'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Haberler

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Tekirdağ'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

O.D. yönetimindeki 59 ADU 158 plakalı motosiklet, Cemaliye Mahallesi 2. Sokak'ta, S.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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