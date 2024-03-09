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Tekirdağ'da İki Katlı Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Tekirdağ'ın Çiftlikönü Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlikönü Mahallesi'ndeki metruk binadan alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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