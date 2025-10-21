Haberler

Tekirdağ'da İki İşçi Yüksekten Düştü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen iki ayrı iş kazasında yüksekten düşen işçilerden biri kırıklarla tedavi edilirken, diğerinin durumu kritik.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde 2 ayrı iş kazasında yüksekten düşen 2 işçi, hastanede tedaviye alındı.

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışırken dengesini kaybeden Sinan İnci (47), yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan muayenede İnci'nin vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

İkinci kaza ise saat 16.00 sıralarında Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden Şenel Güleç (50), yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, her 2 iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

