Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Haberler

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Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Saray ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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Saray ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Pazarcık Mahallesi'nde kuaförlük yapan İrem Çakıroğlu'ndan (28) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Çakıroğlu'nun en son Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi istikametine otomobiliyle gittiği belirlendi.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Hisarcık Saray Güncel Haberler

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