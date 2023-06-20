Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grubun yumurta ve tekmelerle kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı 3 kişinin üzerinden 3 adet kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktığı ileri sürüldü.

Tekirdağ'da iki grubun kavgası kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grubun yumuruk ve tekmelerle kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı 3 kişinin üzerinden 3 adet kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktığı ileri sürüldü.

Kavga, Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gemdi. Yaşları 15-16 arasında değiştiği öne sürülen iki grup arasında önceden bulunan husumetten dolayı kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavgaya karışan bazı kişiler yerlerde sürüklenirken, kavga anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kısa sürede bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı güçlükle önleyerek 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinde 3 adet kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.