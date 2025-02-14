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Tekirdağ'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü

Tekirdağ'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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