Tekirdağ'da Huzur Uygulamasında 8 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerdeki uygulamalarını sürdürüyor. Uygulama kapsamında 52 bina ve 79 umuma açık yer denetlendi. 4 bin 186 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 8 kişi yakalandı. Ayrıca 925 araç kontrol edildi ve 53 araç sürücüsüne 83 bin 984 lira para cezası uygulandı.