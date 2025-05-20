Tekirdağ'da Hükümlülerin Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

Tekirdağ'da Hükümlülerin Eserleri Sanatseverlerle Buluştu
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Tekirdağ'da düzenlenen sergide, hükümlülerin el sanatları, kıyafet dikimi ve resim eğitimi alanında hazırladıkları ürünler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Vali Recep Soytürk, eğitim programlarının hükümlülerin meslek edinmesi ve topluma kazandırılması açısından önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ'da el sanatları, kıyafet dikimi ve resim eğitimi alan hükümlülerin hazırladığı ürünler sergide sanatseverlerle buluştu.

Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen sergi açılışında yaptığı konuşmada, hüküm giyenlerin ıslah olması için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Düzenlenen eğitimlerin ve kursların sonunda ortaya güzel çalışmalar çıktığını ifade eden Soytürk, "Bir taraftan hükümlüler meslek sahibi oluyor. İş sahibi, sanat sahibi oluyorlar. Hayata atıldıkları zaman güzel kazanım elde ediyorlar. Diğer taraftan da üretilen ürünler kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor." dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol da cezanın asıl amacının sadece suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda onu ıslah ederek topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Adalet Bakanlığının cezaevlerinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine önem verdiğini belirten Şenol, hükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı kurs ve eğitim programları açıldığını kaydetti.

Kurslar sayesinde hükümlülerin meslek öğrendiğini, burada üretilen ürünlerin de çocuk ve sevgi evlerine, huzurevlerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul yurtlarına ücretsiz gönderilerek kurumların ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlandığını aktaran Şenol, "Bu kursları tamamlayan hükümlülerimiz bir işe yerleştirilmekte daha avantajlı konuma gelmekte, bunun yanında iş ve hibe projeleriyle kendi işlerini kurma fırsatından faydalanmaktadırlar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Açılışa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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