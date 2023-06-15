Tekirdağ'da horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza kesildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çiftlikte horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza kesildi.
Nusratlı Mahallesi'ndeki çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Süleymanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çiftliğe yaptıkları baskında horoz dövüştüren 5 kişiyi suçüstü yakalayıp toplam 20 bin 275 lira ceza yazdı.
Çiftlikten alınan 14 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel