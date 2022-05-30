Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde klima motoru ve alüminyum çerçeve çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde klima motoru ve alüminyum çerçeve çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 13 bin lira değerinde klima motoru ve alüminyum çerçeve çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.G, H.G. ve S.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa Tekirdağ Güncel Haberler

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