Tekirdağ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde klima motoru ve alüminyum çerçeve çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 13 bin lira değerinde klima motoru ve alüminyum çerçeve çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.G, H.G. ve S.G. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.