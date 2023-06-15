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Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli O.E. ve G.K. yakalandı. Şüphelilerin çaldığı iddia edilen motosiklet ile bazı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan O.E. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli O.E. ve G.K. yakalandı.

Şüphelilerin çaldığı iddia edilen motosiklet ile bazı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.E. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Operasyon Tekirdağ Güncel Haberler

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