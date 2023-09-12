Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 18 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da hırsızlara savaş açan polis ekipleri, 18 kişiyi yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri tarafından Süleymanpaşa ilçesinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 11 evden hırsızlık, 6 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 2 otodan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı olmak üzere toplam 26 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 18 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Olaylar ile ilgili ele geçirilen 1 adet havalı tüfek, 1 adet araç, 3 adet cep telefonu, 1 adet kol saati, 1 adet laptop, 3 adet motosiklet ve çeşitli matkap, spiral taşı gibi malzemeler sahiplerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ