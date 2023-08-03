Tekirdağ'da Hırsızlar 20 Saniyede Motosiklet Çaldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir sitede meydana gelen olayda, hırsızlar 20 saniye içinde bir motosikleti çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar şaşkınlık yarattı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hırsızlar, bir sitenin bahçesindeki motosikleti 20 saniyede çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gece İstiklal Mahallesi Jandarma Karakolu arkasında bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek site önüne gelen biri kapüşonlu 2 genç, site bahçesinde park halinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirdi. Kamerayı fark edince yüzünü kapatan şüphelilerden biri, motosikleti iterek site bahçesinden çıkardı. Daha sonra 2 şüpheli motosikletle kayıplara karıştı. Şüphelilerin motosikleti çalıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - TEKİRDAĞ