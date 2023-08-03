Tekirdağ'da Hırsızlar 20 Saniyede Motosiklet Çaldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hırsızlar, bir sitenin bahçesindeki motosikleti 20 saniyede çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece İstiklal Mahallesi Jandarma Karakolu arkasında bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek site önüne gelen biri kapüşonlu 2 genç, site bahçesinde park halinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirdi. Kamerayı fark edince yüzünü kapatan şüphelilerden biri, motosikleti iterek site bahçesinden çıkardı. Daha sonra 2 şüpheli motosikletle kayıplara karıştı. Şüphelilerin motosikleti çalıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - TEKİRDAĞ