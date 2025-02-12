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Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çorlu ilçesinde, iklimlendirme sistemi ile Hint keneviri yetiştiren B.K. isimli şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar ve maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.K'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi, hassas terazi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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