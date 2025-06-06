Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren 3 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1313 kök Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu üretimi için malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Malkara ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde üretildiği değerlendirilen 3 adreste arama yaptı.

Aramada, 1313 kök Hint keneviri, 77 gram esrar, 18 led aydınlatma, 2 iklimlendirme çadırı, termometre, havalandırma sistemi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.

Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurdukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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