Tekirdağ'da Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 71 kök Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği kişinin adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş 71 kök Hint keneviri, 3 kilo 151 gram sentetik uyuşturucu, 51 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, nemlendirme cihazı, 2 klima, 2 vantilatör, 30 projektör ve hassas terazi ele geçirildi.
Ev sahibi A.S. ile kardeşi E.S. gözaltına alındı.