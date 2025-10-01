Tekirdağ'da Hıdırağa Mahallesi'nde Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olaylarıyla sıkça anılan ve 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında 6 bina daha yıkıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri, vatandaşlarca 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde 22 Eylül'de çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mahalledeki metruk binaların yıkımına başlanırken, 'zula' olarak tabir edilen duvarlarda da sıva işlemi yapıldı.

100 PERSONEL GÖREV ALDI

Toplamda 10 metruk binanın yıkıldığı, duvar yazılarının da silindiği mahallede çalışmalar bugün de devam etti. Mahallede sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım faaliyetlerinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 100 personelin görev yaptığı çalışmalarda, 6 metruk bina daha iş makineleri ile yıkıldı. Yıkılan binaların molozları da bölgeden taşınmaya başlandı.

TOP SAHASININ DİREKLERİ BOYANDI

Mahalledeki dönüşüm kapsamında altyapı ve çevre düzenlemesi için de çalışmalar yürütüldü. TREDAŞ ekipleri, mahallede uzun süredir yanmayan sokak lambalarının onarımını yaparak aydınlatma sorununu giderdi. Çorlu Belediyesi ekipleri de mahalledeki top sahasında bulunan demir kaleleri boyayarak yeniledi. Ayrıca yoğun ağaçların bulunduğu alanlar temizlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Çorlu Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN - Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),