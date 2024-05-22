Tekirdağ'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 şüpheli, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftlikten çalınan 11 küçükbaş hayvanın izini sürerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin hayvanları 5 bin liradan sattığı belirlendi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde çiftliği bulunan R.Ö'nün 11 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hayvanları çalan kişilerin O.K, İ.C.D, Y.K, İ.A. ve K.C.D. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin çaldıkları hayvanları 5 bin liradan sattığı belirlendi.
Zanlılar ekipler tarafından gözaltına alındı.
Koyunlar, sahibine teslim edildi.