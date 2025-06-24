Tekirdağ'da Hayırseverlerin Yaptırdığı Cami ve Kur'an Kursu Açıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve Kur'an kursunun açılışını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Adem Keçeli tarafından cami ve hayırsever Ahmet Alkan tarafından Kur'an kursu yaptırıldı.

Düzenlenen açılış törenle cami ve Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Vali Soytürk, açılıştaki konuşmasında, cami ve Kur'an kursu yaptıran hayırsever Keçeli ve Alkan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Soytürk, Keçeli ve Alkan'a plaket takdim etti.

Ardından Soytürk ve protokol üyeleri cami ve Kur'an kursunu gezdi.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Aksoy ve Soykök bir süre sohbet etti.

Soykök, ziyaretlerinden dolayı Aksoy'a teşekkür etti.

-Tekirdağ NKÜ'de bilgi güvenliği eğitimi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) bilgi güvenliği eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hızlı gelişen teknoloji ile birlikte oluşan siber tehditlerin önüne geçmek amacıyla kurumun ve kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesine yönelik bilgi güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimler, rektör yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan başkanlığında akademik ve idari yöneticiler ile personele yönelik yapıldı.

Siber Güvenlik firması yetkilisi Yusuf Şen ve avukat Umut Yağlıdere eğitimde sunum yaptı.