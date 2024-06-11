Tekirdağ'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Demokrasi Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Demokrasi Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.