Tekirdağ'da Hasat Bayramı düzenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '7. Hasat Bayramı' etkinliğinde, Tekirdağ'ın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çiftçilere yönelik projeler üreteceklerini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "7. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'nde düzenlenen programda, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Albayrak, " Tekirdağ, konum olarak genel durumu itibariyle tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de çok önemli bir yerdedir. Tekirdağ, arazisinin yüzde 68,5'ini tarımda kullanan Türkiye'de birinci il. Bizim kadar büyük ölçüde arazisini tarımda kullanan başka il yok." dedi.

Albayrak, tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de buğdayın yüzde 5'inin Tekirdağ'da üretildiğini aktaran Albayrak, "Ayçiçeğinin yüzde 33'ü, kanolanın yüzde 65'i, üzümün yüzde 3'ü, pirincin yüzde 8'i ve arpanın yüzde 6'sı Tekirdağ'da üretiliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan çekilişle çiftçilere gübre, arı sandığı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ve vatandaşlar katıldı.