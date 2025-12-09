Tekirdağ'da balıkçılarda hamsi ve istavrite ilgi yüksek

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok Karadeniz hamsi ve istavrit ilgi görüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların ağlarına en çok hamsi ve istavrit takıldığını söyledi.

Hamsi ve istavrit tezgahları süslediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Vatandaşların lezzetinden dolayı hamsi ve istavriti daha çok tercih ediyor. Bu sene palamut az olduğu için hamsi daha fazla oldu." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda balık çeşidinin bol olduğunu dile getirdi.

Tezgahlarında en çok Karadeniz hamsisi ve istavritin talep gördüğünü belirten Erol, "Uzun zamandır hamsi ve istavrit satışı daha fazla." diye konuştu.